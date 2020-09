“Miserabile cialtrone, ominicchio, pigliainc**o, quaquaraquà”. L’ira contro De Benedetti per l’insulto all’ex Cav (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set – Tutti contro De Benedetti per le parole rivolte a Berlusconi. L’Ingegnere ha dato all’ex premier del “grande imbroglione“. Un insulto che con l’ex Cavaliere ricoverato al San Raffaele per un inizio di polmonite bilaterale da Covid-19 ha suscitato la condanna unanime del centrodestra (nel consueto silenzio colpevole della sinistra). De Benedetti: “E’ l’Alberto Sordi della politica italiana. E’ stato molto nocivo per il Paese” “Faccio i miei auguri a Berlusconi, ma il mio giudizio su di lui rimane critico”. De Benedetti, che sta per lanciare un nuovo giornale, il Domani, edito da Cairo (che invece esprime parole di elogio per il leader di Forza Italia), è durissimo contro l’ex premier: “Ha ... Leggi su ilprimatonazionale

Rassegne_Italia : Rivolta dopo le parole vergognose di De Benedetti contro il Cav: “Sei un miserabile”, “cialtrone”, “ominicchio”: - SeratEnrico : RT @IlPrimatoN: De Benedetti dà del 'grande imbroglione' a Berlusconi ricoverato per Covid-19 e si becca una pioggia di insulti https://t.… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: De Benedetti dà del 'grande imbroglione' a Berlusconi ricoverato per Covid-19 e si becca una pioggia di insulti https://t.… - IlPrimatoN : De Benedetti dà del 'grande imbroglione' a Berlusconi ricoverato per Covid-19 e si becca una pioggia di insulti - Z3r0Rules : RT @SecolodItalia1: Rivolta contro De Benedetti per l’insulto al Cav: «Sei un miserabile», «ominicchio», «cialtrone» -

