Meteo, si intrufola ARIA più FRESCA: previsioni per domani domenica 6 settembre 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) Secondo le previsioni Meteo per domenica 6 settembre 2020 ci sarà una domenica soleggiata, protetta ancora dall’alta pressione, anche se per poco. In serata, infatti correnti fresche faranno breccia sulle regioni settentrionali, portando temporali alla sera e durante la notte. Temperature moderate. Nord: previsioni domani domenica 6 settembre 2020 domani è previsto tempo stabile su tutte le regioni, salvo locali rovesci in Alto Adige. Al pomeriggio e in serata ci sarà un peggioramento del tempo, con temporali su Alpi, Prealpi e parte della Pianura Padana. Tempo più asciutto su Emilia-Romagna. Temperature in leggera diminuzione. Centro: ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Meteo intrufola Meteo, si intrufola ARIA più FRESCA: previsioni per domani domenica 6 settembre 2020 Giornal