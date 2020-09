Manchester City, assalto a Koulibaly: il Napoli chiede 75 milioni (Di sabato 5 settembre 2020) No a 60 milioni. Il Napoli ha rifiutato la prima offerta ufficiale del Manchester City per il difensore centrale Kalidou Koulibaly. Stando a quanto riportato dal Guardian, infatti, il club partenopeo avrebbe chiesto 75 milioni di euro ma il Man City non demorde e nei prossimi giorni spera di poter trovare un compromesso per portare Koulibaly in Inghilterra. Il difensore del Napoli rappresenterebbe l’acquisto più costoso del mercato estivo che già conta i nomi di Aké (41 milioni di sterline) e Ferran Torres (24,5 milioni). Leggi su sportface

