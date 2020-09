L’asfaltata del PD al tweet della Lega sul comizio ad Albano Laziale (Di sabato 5 settembre 2020) Una delle ultime battutone del repertorio di Salvini dice che lui invidia un’unica cosa al Partito Democratico: la capacità di mantenere il distanziamento sociale negli incontri pubblici per le campagne elettorali. Ed è proprio questo il tema di un tweet che la Lega ha pubblicato qualche ora fa confrontando la piazza del PD e quella del Capitano ad Albano Laziale: Ed è arrivata una bella risposta del Partito Democratico, “una asfaltata”, come si dice in questi casi: “In alto, un partito che, al pari di cittadini, le regole le rispetta. In basso, il partito di un ex Ministro dell’Interno che considera dei fessi coloro che le regole le rispettano. Questa è l’unica differenza che noi vediamo”. Ma il PD avrebbe anche potuto aggiungere ... Leggi su nextquotidiano

