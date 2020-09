La Cina blocca gli investimenti e l’Inter viaggia a costo zero (Di sabato 5 settembre 2020) La Cina ha bloccato gli investimenti ritenuti non necessari dopo la pandemia e l’Inter è costretta a viaggiare a costo zero Il Corriere della Sera dedica un lungo approfondimento al mercato in casa Inter spiegando la mancanza di liquidità nelle casse nerazzurre. La direttiva del governo cinese è chiara da tempo: stop a investimenti eccessivi in aree non strategiche per l’interesse e l’economia nazionale. Si è così passati dalle spese folli nel calcio, con i club cinesi pronti a pagare vagonate di milioni anche per giocatori mediocri, a una stretta totale che ha portato la Premier League a risolvere il contratto sui diritti tv con Pptv. La linea di Pechino è legge per chi, come il gruppo Suning, è ... Leggi su calcionews24

MarinoInter61 : @90ordnasselA Me lo sono salvato, come la storia che la Cina blocca Suning che non può spendere Poi vai a leggere a… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Nei verbali del Cts anche il blocco di Alitalia del passeggero dalla Cina: «Discriminatorio» - angiuoniluigi : RT @Corriere: Nei verbali del Cts anche il blocco di Alitalia del passeggero dalla Cina: «Discriminat... - Corriere : Nei verbali del Cts anche il blocco di Alitalia del passeggero dalla Cina: «Discriminatorio» - SennaGianMarco : RT @Corriere: Nei verbali del Cts anche il blocco di Alitalia del passeggero dalla Cina: «Discriminat... -

Ultime Notizie dalla rete : Cina blocca Covid, nei verbali del Cts anche i dubbi sul blocco di Alitalia del passeggero dalla Cina Corriere della Sera La Cina blocca gli investimenti e l’Inter viaggia a costo zero

La Cina ha bloccato gli investimenti ritenuti non necessari dopo la pandemia e l’Inter è costretta a viaggiare a costo zero Il Corriere della Sera dedica un lungo approfondimento al mercato in casa In ...

La diatriba tra Trump e TikTok: di che si tratta

Ad inizio agosto, il Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha emesso due ordini esecutivi con il preciso scopo di impedire alle imprese degli USA l’acquisto di quote di TikTok e di WeC ...

La Cina ha bloccato gli investimenti ritenuti non necessari dopo la pandemia e l’Inter è costretta a viaggiare a costo zero Il Corriere della Sera dedica un lungo approfondimento al mercato in casa In ...Ad inizio agosto, il Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha emesso due ordini esecutivi con il preciso scopo di impedire alle imprese degli USA l’acquisto di quote di TikTok e di WeC ...