Inter: Lautaro Martinez munge una mucca, poi scappa spaventato (VIDEO) (Di sabato 5 settembre 2020) Scena tutta da ridere quella catturata da Agustina Gandolfo, fidanzata di Lautaro Martinez, durante le vacanze dei due in attesa che ricomincino gli allenamenti dell’Inter. Nel filmato pubblicato dalla ragazza su Instagram si vede l’attaccante neroazzurro intento a mungere una mucca. Dopo una reazione brusca dell’animale, però, il giocatore si spaventa e si allontana di scatto dalla mucca lanciando un urlo. Leggi su sportface

