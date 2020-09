Incubo a corso Francia, tentato stupro nei bagni di un fast food: la ragazza fugge, trovato il maniaco (Di sabato 5 settembre 2020) Ha tentato di violentare una ragazza nel bagno di un fast food a Roma e, non riuscendoci, è scappato ma è stato rintracciato ed arrestato. Ieri sera, poco dopo le 21, una giovane cliente di un locale ... Leggi su leggo

Lewis Hamilton teme il traffico nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, quando gli avversari rallenteranno per prendere la scia Lewis Hamilton in pista nelle prove libere del G ...

I paradossi della politica, gli incubi per il Paese. La bussola di Ocone

La situazione politica italiana è sempre più paradossale. Che il governo fosse debole e sorretto da una maggioranza che probabilmente non è tale nel Paese, e divisa su molti punti, era evidente dall’i ...

