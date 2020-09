In Libia Erdogan punta sull'uomo forte di Misurata. E Sarraj ingoia il rospo (Di sabato 5 settembre 2020) Alla fine, il burattino ha fatto ciò che il burattinaio voleva. Il burattino libico e il burattinaio turco: Fayezal-Sarraj e Recepp Tayyp Erdogan. Il ministro dell'Interno del governo di Tripoli, ... Leggi su globalist

greciroberto2 : @Libero_official Matteo non hai capito che l'immigrazione non finirà.ora c'e erdogan in libia perchè gli italiani h… - riccardoweiss : @EntropicBazaar Si stanno organizzando e moltiplicando, sopratutto adesso che Erdogan si é preso la Libia. - norupies : Siamo al ridicolo: Libia sequestra pescherecci italiani. La Thatcher gli avrebbe già mandato la Royal Navy e Trump… - BossiGmai : @luigidimaio @Ambrosetti_ ??????avete pagato 6 miliardi FCA per farvi fare le mascherine e portare via la produzione d… - Davideziliani80 : RT @DonniniMario: La minaccia rappresentata dagli estremisti in Libia e Tunisia non è una cosa che gli europei possono ignorare,come dimost… -

Ultime Notizie dalla rete : Libia Erdogan In Libia Erdogan punta sull'uomo forte di Misurata. E Sarraj ingoia il rospo Globalist.it Coronavirus: Massolo (Fincantieri), autorevolezza e competenza per Italia di nuovo credibile (3)

Roma, 05 set 10:11 - (Agenzia Nova) - Sullo scenario del Mediterraneo, "dove la Turchia di Erdogan tende ad espandersi, bisogna evitare di giocare le nostre carte su una sola opzione: dobbiamo afferma ...

CAOS M5S/ Cina, Erdogan, 41bis: sarà l’Italia a finire come una scatola di tonno

la recente fuoriuscita dell’onorevole Piera Aiello, coraggiosa testimone di giustizia, dal Partito dei 5 Stelle, non è l’ennesimo abbandono in un momento di grave difficoltà, ma il segno di una frana ...

Roma, 05 set 10:11 - (Agenzia Nova) - Sullo scenario del Mediterraneo, "dove la Turchia di Erdogan tende ad espandersi, bisogna evitare di giocare le nostre carte su una sola opzione: dobbiamo afferma ...la recente fuoriuscita dell’onorevole Piera Aiello, coraggiosa testimone di giustizia, dal Partito dei 5 Stelle, non è l’ennesimo abbandono in un momento di grave difficoltà, ma il segno di una frana ...