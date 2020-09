Il 'papà' di Netflix Reed Hastings senza filtri: 'Il Coronavirus è stato un colpo di fortuna per noi' (Di sabato 5 settembre 2020) Il lockdown imposto dal ha messo in ginocchio numerose realtà economiche, ma per sarebbe stato 'un colpo di fortuna'. Parola di Reed Hastingd, co-fondatore e amministratore delegato della società. Il ... Leggi su leggo

bordblank : @MissBellaOrton @The_Pap_Prince @FeelTheGL0W VDKSJCJSKSHS - raimondo8858 : @GiorgiaMeloni Proprio tu che parlavi di pap test al culo!## - EvicGrigor : @GiorgiaMeloni Quando ci parlasti di zucchine di mare e pap test non avevi nessuno a correggerti? Patetica - LeonardoCaciopp : @cyanidenymph @epicrates91 @VegStalin A me pare che con sta scusa dell'intersezionalita' se finisce sempre per mett… - Frances55993908 : @GiorgiaMeloni Anche tu facesti una gaffe riguardo il pap test quindi non criticare gli altri per comprensibili lapsus -

Ultime Notizie dalla rete : papà Netflix Ospedale Pugliese-Ciaccio, riapre ambulatorio per pap test CatanzaroInforma F2, Monza festeggia Mick Schumacher: vince 14 anni dopo papà Michael

In una delle qualifiche più amare per la Ferrari nel Gp d'Italia, Monza regala comunque un sorriso ai tifosi della Rossa. E lo fa celebrando Mick Schumacher, il figlio di Michael, che ...

Messi-Barcellona, papà Jorge apre al club: «Possibile che rimanga». Il vertice di famiglia con i legali

Dopo le chiusure, un possibile spiraglio: l’argentino potrebbe rimanere ancora un anno fino a scadenza di contratto e poi decidere se restare ancora oppure andarsene . L’ansia dei tifosi e dei club ch ...

In una delle qualifiche più amare per la Ferrari nel Gp d'Italia, Monza regala comunque un sorriso ai tifosi della Rossa. E lo fa celebrando Mick Schumacher, il figlio di Michael, che ...Dopo le chiusure, un possibile spiraglio: l’argentino potrebbe rimanere ancora un anno fino a scadenza di contratto e poi decidere se restare ancora oppure andarsene . L’ansia dei tifosi e dei club ch ...