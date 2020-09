Il nuovo Dpcm: mascherine obbligatorie e discoteche chiuse. Apertura per le coppie internazionali (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 5 settembre Entrerà in vigore lunedì 7 e sarà valido fino al 30 settembre. Il nuovo Decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) conferma in sostanza le norme che già esistono per ridurre il contagio di Coronavirus. Le mascherine restano obbligatorie nei luoghi chiusi e in ogni caso in cui non sia possibile mantenere il distanziamento, così come resta il divieto di assembramento e l’obbligo di tampone per chi è stato in uno dei Paesi considerati a rischio. C’è però un’Apertura verso le coppie in cui uno dei due partner risiede al di fuori dell’area Schengen. Come raccontato da Open, con il testo del vecchio Dpcm era ... Leggi su open.online

Resta l'obbligo di tamponi e mascherine, il testo del nuovo Dpcm

Confermato l'obbligo di mascherina al chiuso e all'aperto se non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone. Come pure l'obbligo di sottoporsi a tampone per chi torna dai 16 Paesi "a ...

