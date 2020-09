Gli Arctic Monkeys avevano predetto la pandemia? Le coincidenze nell’album Tranquility Base Hotel + Casino (Di sabato 5 settembre 2020) Gli Arctic Monkeys avevano predetto la pandemia? La teoria si rincorre nelle ultime ore e interessa l’album Tranquility Base Hotel + Casino, ultima fatica discografica della band britannica pubblicata nel 2018. Quando era uscito, Tranquility Base Hotel + Casino degli Arctic Monkeys era finito nel tritacarne dei fan delusi da Alex Turner e compagni: gli arrangiamenti erano ben lontani dall’indie rock di AM (2013) e Suck It And See (2011) perché, in quel nuovo giro, il frontman dovette correre ai ripari per scrollarsi di dosso il blocco dello scrittore. Lo fece quando si ritrovò di fronte al pianoforte ... Leggi su optimagazine

sisonodario : gwen è quella ragazza che: 'ascolto questa band che conosco solo io ?? gli arctic monkeys nn credo tu li abbia mai s… - wh4teverduh : @BenedettaCalab2 prova gli Arctic Monkeyssss - idkimpeeing : io ora non conosco i vostri gusti musicali, ma immaginatevi la reazione di me, che ascolto arctic monkeys, radiohea… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Arctic

LaScimmiaPensa.com

"Spastic Monkeys - Arctic Monkeys Tribute Band" è un progetto che nasce nel 2013. Dopo un primo anno dedicato unicamente allo studio del sound degli album della band inglese, gli Spastic Monkeys comin ...Entirely Arctic, from its design to its metal content, the reverse of the 2020 $10 Pure Gold Coin - An Inuk and a Qulliq, is the creation of Nunavut artist Ulaayu Pilurtuut. Motifs of a traditional qu ...