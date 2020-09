Francia, Macron dice no all’eutanasia per Alain Cocq: l’uomo si lascerà morire in diretta sui social (Di sabato 5 settembre 2020) Eutanasia in Francia, Emmanuel Macron dice no ad Alain Cocq, che annuncia la sua intenzione di trasmettere in diretta la sua morte. La Francia è con il fiato sospeso per le sorti di Alain Cocq, al quale il governo ha negato l’eutanasia. L’uomo ha fatto sapere che smetterà di alimentarsi e che trasmetterà la sua lenta morte in diretta sui social, per mostrare che nel suo paese non è possibile morire con dignità. Macron dice no all’eutanasia per Alain Cocq Alain Cocq ha combattuto una battaglia nella battaglia. Affetto da una ... Leggi su newsmondo

