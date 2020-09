Forum Ambrosetti a Cernobbio: per Mattarella il Covid ha fatto ritrovare all’Ue lo spirito fondativo (Di sabato 5 settembre 2020) Il presidente Mattarella ha detto: «La pandemia è stato uno spartiacque per la Ue che in pochi mesi ha assunto decisioni coraggiose e innovative. Nell'emergenza Coronavirus la Ue ha mostrato sua forza propulsiva, la capacità di ritrovare lo spirito dei suoi padri fondatori» Leggi su firenzepost

