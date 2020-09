Elettra Lamborghini: l’addio al nubilato in rosa (Di sabato 5 settembre 2020) Questa mattina ha avuto inizio il lungo weekend per l’addio al nubilato di Elettra Lamborghini. La giovane ereditiera convolerà a nozze con Nick Van De Wall il prossimo 26 settembre, sul Lago di Como. La Lamborghini sta infatti documentando ogni minuto di queste giornate sui suoi canali social, mostrando gran parte dei festeggiamenti. Finora sappiamo … L'articolo Elettra Lamborghini: l’addio al nubilato in rosa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

_f_e_d_e_ : Mamma metti Elettra Lamborghini..? ???????? - RADIOEFFEITALIA : Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - ari11__ : RT @_mirianaa__: elettra lamborghini è quel tipo di cantante che può non piacerti la sua musica ma la segui comunque perché è una delle poc… - karm_a_en : @TuaSorella_85 Io che Elettra Lamborghini mi regalava una valigia piena di sex toys....??????????????????????????????????? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Elettra Lamborghini -