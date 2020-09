Dress code osè, l’ex giudice Bellomo rischia grosso. Chiesti tre anni e quattro mesi per l’allora consigliere di Stato (Di domenica 6 settembre 2020) Dopo anni di indagini e accuse, si avvicina il primo verdetto giudiziario nei confronti dell’ex consigliere di Stato Francesco Bellomo. Nei suoi confronti la Procura di Piacenza, durante l’ultima udienza del procedimento celebrato con il rito abbreviato, ha chiesto una condanna a tre anni e quattro mesi di carcere per Bellomo su cui pende l’accusa di stalking e lesioni ai danni di una giovane partecipante alla scuola di formazione Diritto e Scienza. Gli stessi magistrati hanno chiesto la condanna, a un anno e quattro mesi di reclusione, anche per l’ex pm di Rovigo, Davide Nalin, coimputato nel procedimento. Stando a quanto sostiene l’accusa, formulata dal procuratore Grazia ... Leggi su lanotiziagiornale

