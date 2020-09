Daydreamer puntata 5 settembre: arriva la nuova rivale di Sanem (Di sabato 5 settembre 2020) Appuntamento speciale oggi, sabato 5 settembre 2020, con la popolare soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno. Mediaset ha deciso infatti di deliziare i milioni di fan della serie con un doppio appuntamento che andrà in onda dalle 14,26 alle 16,30 circa. Le anticipazioni delle trame dei due episodi rivelano che dopo aver … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Notiziedi_it : Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 3 settembre 2020 in streaming | Video Mediaset - guancjale : RT @Sheisfraaa: MA CHE FINALE È MEDI4SET MENOANLE CHE DOMANI CI DAI LA DOPPIA PUNTATA #DayDreamer - PartymaryForte : Sto recuperando adesso la puntata di #DayDreamer causa lavoro e a Can che dice “assumiamo solo collaboratori un po’… - ilenialit : Ma noi a che puntata siamo arrivati in turco? Se non sbaglio alla 19, ma quante ne mancano per finirla? #DayDreamer - _MrtnMlnro_ : RT @vilutini4: Il 4 settembre del 2018 andava in onda questa puntata e io dovevo andare ad un compleanno... Al compleanno ovviamente non ci… -