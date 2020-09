Dalla Francia: discorsi concreti tra Godin e il Rennes (Di sabato 5 settembre 2020) Come riporta il portale francese Le10Sport, il Rennes starebbe pensando a Diego Godin dell’Inter. La formazione francese è alla ricerca di un profilo di esperienza per la propria retroguardia e Godin sarebbe il nome ideale per colmare questa lacuna. C’è però un grosso problema, l’ingaggio percepito dal capitano dell’Uruguay che risulterebbe troppo oneroso per le casse del Rennes. Resta in ogni caso da monitorare la situazione con lo sceriffo che ha ancora due anni e mezzo di contratto con l’Inter. Ma i discorsi tra il club della Ligue 1 e il difensore sarebbero fitti. Foto: sito Inter. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

RaiNews : Lo stop è giunto ad appena tre giorni dalla ripresa scolastica - Giorgiolaporta : Se rientri dalla #Grecia (3 mila contagi nelle ultime due settimane) vieni sottoposto a #tampone; se rientri dalla… - teatrolafenice : ?? Nasceva oggi a Vogelsdorf Giacomo Meyerbeer, compositore tedesco attivo soprattutto in Francia. Ha fatto da tram… - Viapersempre : RT @MaxTomorrow: Ma se noi non fossimo entrati in europa, dove sarebbero sbarcati gli immigrati che partono dalla Libia Tunisia e altri pa… - GattoTheCat : RT @MaxTomorrow: Ma se noi non fossimo entrati in europa, dove sarebbero sbarcati gli immigrati che partono dalla Libia Tunisia e altri pa… -