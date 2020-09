Cosa è la Benadryl Challenge, la nuova folle sfida su Tik Tok che ha già ucciso (Di sabato 5 settembre 2020) Cosa è la Benadryl Challenge, la nuova folle sfida su Tik Tok Una nuova folle sfida social (in particolare su Tik Tok) ha causato la sua prima vittima. Si chiama Benadryl Challange e consiste nell’imbottirsi del farmaco antistaminico che porta il nome della pericolosissima competizione, filmarsi e mostrare gli effetti sul social network tanto in voga tra i più giovani. Morta una ragazza di 15 anni Una Challange che – secondo quanto riportato da diverse testate straniere – ha causato la morte di Chloe Phillips, 15 anni, che lo scorso 21 agosto ha perso la vita in seguito alla partecipazione a questa folle gara. Il Benadryl, assunto in dosi massicce, ... Leggi su tpi

