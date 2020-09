Chiara Ferragni ospite in hotel di lusso: arriva l’attacco (Di sabato 5 settembre 2020) Chiara Ferragni si rilassa ospite in un hotel di lusso sul Lago Maggiore: gli hater non gradiscono e l’attaccano su Instagram Chiara Ferragni, nel bene o nel male, fa sempre parlare di sé, anche suo malgrado. La bionda influencer posta regolarmente su Instagram ogni scatto inerente alla sua vita privata e lavorativa ed anche stavolta non è stata da meno. La Ferragni, d’altronde, ha creato la sua fortuna proprio attraverso i social e li coltiva con grande attenzione. Le ultime immagini pubblicate la ritraggono spensierata e felice in compagnia della sorella Francesca ed alcune amiche sul Lago Maggiore, all’hotel Il Sole di Ranco. Alcuni giorni di relax per l’influencer che, di ... Leggi su bloglive

