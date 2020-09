Centomila case crollate, quasi un milione di persone in ginocchio: il Sudan annuncia lo stato d’emergenza dopo le alluvioni [FOTO] (Di sabato 5 settembre 2020) Il Sudan ha annunciato lo stato di emergenza per tre mesi a causa delle alluvioni degli scorsi mesi, che hanno portato al crollo di 100 mila case. Di recente l’Intergovernamental Authority on Development (IGAD), che riunisce 8 Paesi dell’Africa orientale – Eritrea, Etiopia, Gibuti, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan e Uganda – ha lanciato un appello alla comunità internazionale affinché Sostenga il Sud Sudan che sta facendo fronte alle conseguenze di una serie di inondazioni senza precedenti, tutte verificatesi nell’ultimo trimestre del 2019. Una vera e propria tragedia della quale si è parlato poco a causa della pandemia di Covid-19. Il segretario esecutivo dell’Igad, Workeneh Gebeyehu, ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Centomila case Roma, riaprono gli alberghi ma poche le prenotazioni. «La ripresa? Nel 2021» Il Messaggero Ansie, preoccupazioni e difficoltà finanziarie dei centomila gli australiani bloccati all'estero

Ogni settimana solo 4.000 persone possono rientrare nel Paese, ma secondo le stime gli australiani bloccati all'estero solo fino a 100.000. E in qualche caso le ambasciate hanno invitato ad attingere ...

Roma, riaprono gli alberghi ma poche le prenotazioni. «La ripresa? Nel 2021»

Sei mesi terribili alle spalle (tra primavera ed estate) e una ripresa che ancora non si vede. Gli alberghi, uno dei pilastri dell'economia romana, tentano di ripartire dopo l'emergenza Covid-19. Ma s ...

Ogni settimana solo 4.000 persone possono rientrare nel Paese, ma secondo le stime gli australiani bloccati all'estero solo fino a 100.000. E in qualche caso le ambasciate hanno invitato ad attingere ...Sei mesi terribili alle spalle (tra primavera ed estate) e una ripresa che ancora non si vede. Gli alberghi, uno dei pilastri dell'economia romana, tentano di ripartire dopo l'emergenza Covid-19. Ma s ...