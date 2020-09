Arthur pronto per la Juventus e per la lingua italiana… parolacce comprese (Di sabato 5 settembre 2020) Il nuovo acquisto della Juventus Arthur è già a lavoro. Non solo in campo, ma anche per quanto riguarda la lingua. Il brasiliano ex Barcellona si è mostrato intento ad imparare l'Italiano e non solo...Arthur: Italiano e... parolacceCome spesso accade ai calciatori stranieri che arrivano in un Paese, la prima cosa che occorre fare è imparare la lingua. Il discorso vale anche per Arthur, fresco di approdo alla Juventus, che si troverà a dover parlare con i compagni con mister Pirlo, anche ovviamente in italiano.E allora eccolo all'opera con alcune parole. Alcune, piuttosto interessanti. Come mostra lo stories pubblicata su Instagram dal calciatore, oltre ad alcuni termini di rito, ci sono anche delle ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Arthur pronto per la Juventus e per la lingua italiana... parolacce comprese - - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ??? LIVE ?? #Juventus: conferenza stampa #Arthur ?? “Nell'ultima stagione gli infortuni mi hanno bloccato ma adesso sto b… - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: ??? LIVE ?? #Juventus: conferenza stampa #Arthur ?? “Nell'ultima stagione gli infortuni mi hanno bloccato ma adesso sto b… - tvdellosport : ??? LIVE ?? #Juventus: conferenza stampa #Arthur ?? “Nell'ultima stagione gli infortuni mi hanno bloccato ma adesso… - JuveKomal : RT @GabCM8: Pronto per la conferenza di #Arthur sperando si parli più di Juve che di Barca -