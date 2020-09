Alitalia bloccò un passeggero proveniente dalla Cina, per il Cts non era una misura giustificata (Di sabato 5 settembre 2020) Nel verbale della riunione del Cts del 14 febbraio, gli esperti si esprimono sul caso di Alitalia, che aveva bloccato un passeggero proveniente dalla Cina. La lettura dei verbali del Cts, pubblicati sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, confermano la sensazione che ci ha accompagnati per mesi e che in effetti è stata confermata in diverse occasioni nel corso del tempo. Nella fase iniziale di quella che poi si sarebbe rivelata un’emergenza sanitaria senza precedenti nella storia recente, anche la comunità scientifica, non solo italiana, sia chiaro, brancolava di fatto nel buio cercando appigli nelle poche e contraddittorie evidenze scientifiche che arrivavano dalla Cina. Ma basta ripercorrere gli ultimi mesi per capire che in ... Leggi su newsmondo

