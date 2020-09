Vaccino Covid, Oms: “Niente diffusione fino a metà 2021” (Di venerdì 4 settembre 2020) Vaccino Covid, nuovo annuncio dell’Oms che stronca le speranze per una svolta entro la fine del 2020. Secondo quanto riferito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la soluzione è ancora parecchio lontana. Niente da fare: malgrado la corsa contro il tempo e i messaggi di speranza diffusi in questi mesi, il Vaccino anti-coronavirus non sarà pronto prima … L'articolo Vaccino Covid, Oms: “Niente diffusione fino a metà 2021” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

