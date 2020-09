US Open 2020: Medvedev e Tiafoe al terzo turno, fuori Murray (Di venerdì 4 settembre 2020) Proseguono i match maschili della quarta giornata degli US Open 2020 di tennis. con alcuni confronti rimasti in sospeso causa pioggia. Il padrone di casa Frances Tiafoe ha avuto la meglio sull’australiano Millman al termine di un match molto combattuto (7-6(6) 3-6 1-6 6-3 6-3). Decisamente più agevole la vittoria del russo Daniil Medvedev, a cui sono bastati tre set per sconfiggere l’australiano O’Connell (6-3 6-2 6-4). Eliminato invece dal torneo il britannico Andy Murray, sconfitto in tre set dal canadese Felix Auger-Aliassime (6-2 6-3 6-4). Il francese Moutet e il britannico Evans hanno dovuto posticipare il confronto, rimasto in sospeso sul 4-6 6-3 6-5 (40-AD). IL TABELLONE MASCHILE AGGIORNATO Leggi su sportface

