Trump consiglia il doppio voto ma è una pratica illegale (Di venerdì 4 settembre 2020) Trump è tormentato dalle elezioni che si svolgeranno per posta per questo consiglia il doppio voto: uno per posta e poi al seggio Il tormento di Trump è perdere le elezioni. Paura comune per un presidente uscente, ma la sua preoccupazione si concentra soprattutto intorno ad una cosa: il voto per posta. Gli Stati Uniti si apprestano a votare il nuovo presidente nell’anno più buio della storia americana, il paese più colpito dal coronavirus. Il voto per posta è stato proposto per evitare inutili assembramenti nelle sedi elettorali. Ma Trump non ci sta e più volte ha sostenuto di come questa pratica servirebbe solo per commettere brogli elettorali. E ora la nuova trovata del presidente ... Leggi su zon

Fusillide : RT @marco_sampietro: L'approccio svedese al Covid, ispirato al raggiungimento dell’immunità di gregge, non é stato un successo come si sper… - klaretta2006 : RT @marco_sampietro: L'approccio svedese al Covid, ispirato al raggiungimento dell’immunità di gregge, non é stato un successo come si sper… - SilviaPalladini : RT @marco_sampietro: L'approccio svedese al Covid, ispirato al raggiungimento dell’immunità di gregge, non é stato un successo come si sper… - PMicarelli : RT @marco_sampietro: L'approccio svedese al Covid, ispirato al raggiungimento dell’immunità di gregge, non é stato un successo come si sper… - mlpedo1 : RT @marco_sampietro: L'approccio svedese al Covid, ispirato al raggiungimento dell’immunità di gregge, non é stato un successo come si sper… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump consiglia Usa, procuratrice di New York fa causa alla lobby delle armi. Trump consiglia: “Può spostarsi in… Il Fatto Quotidiano Il nuovo consigliere sanitario di Trump è contrario a mascherine e lockdown

Scott Atlas, radiologo e senior fellow della Hoover Institution di Stanford, ha attirato l'attenzione del presidente grazie alle sue ospitate in programmi di Fox News. E alle sue teorie vicine all'imm ...

Parchi, colline sacre, animali rari: il muro di Donald Trump distrugge anche l'ambiente

Quella notte del 9 novembre 1989, a Berlino, Maria Singleton stava celebrando la caduta del muro che divideva l’Europa insieme a suo marito, un militare americano in servizio nella Germania Ovest. «Ri ...

Scott Atlas, radiologo e senior fellow della Hoover Institution di Stanford, ha attirato l'attenzione del presidente grazie alle sue ospitate in programmi di Fox News. E alle sue teorie vicine all'imm ...Quella notte del 9 novembre 1989, a Berlino, Maria Singleton stava celebrando la caduta del muro che divideva l’Europa insieme a suo marito, un militare americano in servizio nella Germania Ovest. «Ri ...