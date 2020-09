The Book Of Vision è la bomba italiana che apre “l’altra Venezia” (Di venerdì 4 settembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=1zuwh0zs7hA Il personaggio più loquace di tutto The Book Of Vision è la foresta. Non che gli altri non parlino, anzi: è un film denso di interazioni, dialoghi e battibecchi. Eppure, è quel bosco che attira, culla, fa nascere e porta la gente a dire le cose migliori e più importanti. C’è un’espressione terribile e banale che è “la natura si anima” e, come tutte le espressioni banali e usurate, non vuol dire nulla. Tuttavia, in The Book Of Vision la natura si anima davvero, e lo fa con un misto affascinante di carnalità e animismo, con effetti analogici tra il povero e l’inquietante. Il tutto nella cornice di una mitologia folkloristica che non ci appartiene e invenzioni visive. Il dettaglio ... Leggi su wired

