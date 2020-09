Stelle in crescita: nuove osservazioni sul loro sviluppo (Di venerdì 4 settembre 2020) I processi di nascita e crescita delle Stelle sono ancora poco chiari. Un recente studio sembra aggiungere un pezzo a questo puzzle cosmico nuove osservazioni hanno confermato una teoria di 30 anni, che afferma che il campo magnetico prodotto dalle Stelle in crescita sia la chiave per il loro sviluppo. In un recente articolo riportato su Nature, i ricercatori hanno osservato come il gas e le polveri che circondano la stella ne seguano le linee magnetiche, per poi cadere sulla superficie stellare. Questi risultati sono stati possibili grazie allo strumento GRAVITY, che opera sul Very Large Telescope in Cile. La stella in questione è conosciuta come TW Hydrae e fa parte della classe di Stelle T Tauri più vicine a noi. ... Leggi su tuttotek

