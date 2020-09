Stefano de Martino in compagnia di una nuova fiamma: ecco chi è (FOTO) (Di venerdì 4 settembre 2020) Chi l'ha detto che non ci si può rifare dopo un'importante storia d'amore? Stefano de Martino e Belen Rodriguez si sono nuovamente lasciati per la seconda volta, ma il bel conduttore a distanza di diversi mesi potrebbe esser pronto per poter salpare su una nuova storia d'amore.Se alle spalle c'è il passato, nel presente le attenzioni sono tutte per Fortuna. Pizzicato da una paparazzata del settimanale Gente, de Martino si mostra a fianco di quella che a guardar bene gli scatti pare proprio una nuova fiamma dalle curve mozzafiato. Capelli scuri e fisico da urlo, Fortuna - di nome e di fatto - si lascia abbracciare dall'ex ballerino con la quale scherza.Stefano de Martino in compagnia di una ... Leggi su blogo

gossipblogit : Stefano de Martino in compagnia di una nuova fiamma: ecco chi è (FOTO) - toysblogit : Stefano de Martino in compagnia di una nuova fiamma: ecco chi è (FOTO) - NIALLVSMILE93s : RT @ToniaPeluso: Stefano De Martino (ex di Belen) capita seduto per caso vicino a Cecilia (sorella di Belen) che lo caccia e lui va a seder… - _DAGOSPIA_ : STEFANO DE MARTINO, CHE FORTUNA! L'EX BALLERINO DI ‘AMICI’ BECCATO IN BARCA CON LA SUA NUOVA FIAMMA… - infoitcultura : Stefano De Martino in crociera con una ragazza misteriosa, è la nuova fidanzata? -