Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano (Di venerdì 4 settembre 2020) Silvio Berlusconi è stato ricoverato questa mattina al San Raffaele di Milano, dopo che mercoledì scorso era risultato positivo al covid-19. È stato sottoposto ad accertamenti dovuti alla comparsa di alcuni sintomi. Come riporta il Corriere della sera, «la Tac avrebbe rilevato tracce di una polmonite allo stato precoce». Anche i figli del leader di Forza Italia, Luigi e Barbara, e la fidanzata Marta Fascina erano risultati positivi al coronavirus. L'articolo Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta

matteosalvinimi : Vergognoso leggere sui social persone (più o meno famose) che augurano il peggio a Berlusconi. Forza e in bocca al… - Corriere : ?? Le tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. Una carica virale tutt’altro che sottovalutabile, visto… - petergomezblog : Silvio #Berlusconi, “tracce di polmonite bilaterale”. Ricoverato a Milano all’ospedale San Raffaele “per un lieve a… - beatrice_tom : Dagospia: 'Casalino ricoverato al SanRaffaele per un intervento alla mandibola', nella struttura c'è anche Silvio B… - GiovanniEmme01 : RT @Libero_official: #MarinaBerlusconi contro Carlo #DeBenedetti: 'Le frasi contro mio padre? Uomo in disarmo, merita solo commiserazione'… -