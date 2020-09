Silenzio elettorale e censura di post “non verificati”: il piano di Facebook per fermare Trump (Di venerdì 4 settembre 2020) Washington, 4 set – Le elezioni presidenziali negli Stati Uniti si avvicinano sempre più – si voterà il 3 novembre – e c’è parecchia gente potente che vorrebbe sbarazzarsi di Donald Trump. L’attuale presidente, com’è noto, nel 2016 riuscì ad aggirare i media tradizionali – quasi tutti contro di lui – usando principalmente i social media. Anche per questo Facebook e Twitter, per evitare che ciò accada, hanno già da tempo dichiarato guerra a «The Donald», con censure continue e quant’altro. Giusto ieri Mark Zuckerberg, il potente boss di Facebook e Instagram, ha fatto sapere in un post come si comporteranno i suoi social durante gli ultimi due mesi di campagna elettorale. E tutto fa pensare ... Leggi su ilprimatonazionale

