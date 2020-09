Serie C, l’AIC minaccia sciopero dei giocatori alla prima giornata. Il motivo… (Di venerdì 4 settembre 2020) L’Associazione italiana calciatori minaccia lo sciopero per la prima giornata del campionato di Serie C.L’annuncio è arrivato quest’oggi tramite un comunicato ufficiale. I vertici dell’AIC si sono scagliati contro la Lega Pro a causa della mancata risposta alla richiesta di abolizione delle restrizioni nelle liste delle squadre partecipanti ed hanno diramato lo stato di agitazione per l’intera categoria dei calciatori tesserati per le società militanti nel minore dei campionati professionistici. Di seguito la nota.“L'Associazione Italiana Calciatori prende atto del silenzio e della mancata risposta da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico alla richiesta di abolizione delle liste di ... Leggi su mediagol

