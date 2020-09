Scuola, Martino: “Saggio rinviare l’inizio. Ripensare istituti come luoghi educanti” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Il Presidente De Luca ha annunciato che non ci sono le condizioni per far ripartire la Scuola il 14 settembre. Credo che il rinvio sia la scelta più saggia, saranno terminati i rientri dalle vacanze, si saranno svolte le elezioni e pertanto si potrà partire in sicurezza tutelando studenti, docenti e il personale delle scuole”. Lo dichiara Luigia Martino, candidata alle elezioni regionali con Italia Viva, commentando l’intenzione di De Luca di rinviare l’inizio della Scuola. “L’emergenza che abbiamo vissuto e che stiamo tuttora vivendo impone una riflessione seria sull’edilizia scolastica in cui le esigenze delle comunità locali devono tornare al centro dei ragionamenti della politica – ... Leggi su anteprima24

Importante tavolo nella giornata di ieri, mercoledì, tra tutte le istituzioni locali interessate all’avvio dell’anno scolastico, convocato e coor­dinato dal Prefetto di Taranto Demetrio Martino, con l ...

(ANSA) - TORINO, 04 SET - Circa 200 interventi, 135 dei quali già conclusi, altri in corso o programmati nelle scuole primarie. Questi i numeri dei lavori di edilizia scolastica messi in campo dalla C ...

