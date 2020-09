Salgono i contagiati covid in Puglia: 117 nuovi casi in un giorno. Nessun decesso registrato (Di venerdì 4 settembre 2020) Salgono a 117 i nuovi casi giornalieri di coronavirus in Puglia, secondo il bollettino quotidiano fornito dalla Regione per il 4 settembre 2020 . Su 3319 test effettuati sono stati registrati 70 ... Leggi su baritoday

