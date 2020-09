Reddito di cittadinanza, ennesima figuraccia di Toninelli (che si becca i vaffa sui social) (Di venerdì 4 settembre 2020) «Il Reddito di cittadinanza è stato un successo!». Danilo Toninelli incappa nella sua gaffe regina, tra le innumerevoli fatte. Ma questa era proprio esemplare. Sul suo profilo Facebook, esalta ed elogia uno dei capisaldi del Movimento 5 Stelle: il Reddito di cittadinanza. Viene da chiedersi se nel lodare le cifre di un successo, sia serio e ci creda davvero. Si compiace nell’affermare e sparare numeri in quantità: «Su un milione di persone che hanno chiesto il Reddito, in 200mila hanno trovato lavoro. 200mila su un milione – calcola – è un quinto». Sul web Toninelli travolto dagli sfottò Non si è accorto che sono passati due anni dall’introduzione ed è un dato che sprofonda negli ... Leggi su secoloditalia

