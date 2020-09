Recovery Fund, «I soldi per la funivia»: Il piano del Campidoglio al governo (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Recovery Fund potrebbe essere oggi per Roma quello che fu la preparazione del Giubileo del 2000 negli anni 90. Ma quale è oggi l'idea, il progetto e la visione per la città? In... Leggi su ilmessaggero

ilfoglio_it : In Italia l'occupazione femminile è da sempre ai minimi rispetto agli standard europei. Mes e Recovery fund sono un… - nzingaretti : Con il Recovery Fund abbiamo la grande occasione di azzerare il divario tra Nord e Sud: è interesse nazionale prior… - renatobrunetta : Vi aspetto domani mattina alle ore 7.40 su @radioanchio con Giorgio Zanchini per parlare di Europa, di Recovery Fun… - fedraeffe : RT @ValerioDeMolli: Domani lancio nel mio speech di apertura #Cernobbio2020 le 8 priorità per il Recovery Fund ITA 1 sistema educativo 2 vi… - etiamomnes : RT @Phastidio: L'ing. Patuanelli vorrebbe usare il Recovery Fund per ridurre le tasse. Deve essersi perso un passaggio (intervista di @alex… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund, Amendola: “Con le risorse UE renderemo l’Italia un Paese più giusto e più verde” Fanpage.it Zingaretti: “Azzerare il divario Nord-Sud”

“Il 34% del Recovery fund andrà al Mezzogiorno e il Mes è utile soprattutto alle zone più arretrate. L’impegno è aumentare i livelli essenziali dei servizi. Azzerare il divario tra Nord e Sud è priori ...

Patuanelli: “Ecobonus al 110% diventerà strutturale, niente tasse sugli utili reinvestiti”

L’ecobonus al 110% sulle ristrutturazioni edilizie diventerà strutturale, come anche tutto il pacchetto per l’innovazione e la decontribuzione del lavoro dipendente per le aziende del sud. Si sta ragi ...

“Il 34% del Recovery fund andrà al Mezzogiorno e il Mes è utile soprattutto alle zone più arretrate. L’impegno è aumentare i livelli essenziali dei servizi. Azzerare il divario tra Nord e Sud è priori ...L’ecobonus al 110% sulle ristrutturazioni edilizie diventerà strutturale, come anche tutto il pacchetto per l’innovazione e la decontribuzione del lavoro dipendente per le aziende del sud. Si sta ragi ...