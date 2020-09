Quando riapriranno i parchi durante la fase 2 coronavirus in Italia? (Di venerdì 4 settembre 2020) durante la fase 2 gli spostamenti saranno consentiti, seppur con limitazioni. E i parchi, che in un primo momento resteranno chiusi, Quando riapriranno? Forse non è un’esigenza prioritaria, o forse sì: chi vive in campagna ha più possibilità di respirare del buon ossigeno in zone isolate e al verde, ma chi vive in città dovrà limitarsi a camminare o a correre in aree urbane, almeno in un primo momento. Come sarà la fase 2 È ormai noto che durante la prima parte della fase 2, quella che arriva almeno a metà maggio, riapriranno aziende e industrie, ma in modo graduale: l’11 maggio toccherà ai negozi di vendita al dettaglio, mentre una settimana ... Leggi su termometropolitico

Bob Sinclar svela a RTL 102.5 il suo sogno più grande: “che i club vengano riaperti” e annuncia una nuova cover electro in italiano In esclusiva per RTL 102.5, il re dei dj Bob Sinclar è intervenuto o ...

"La Campania è l'unica Regione che ancora non ha deciso quando riaprire le scuole perchè non era pronta. Facciamo ricadere tutti i problemi sulle famiglie, creiamo un danno ai ragazzi, non diamo sicur ...

