Napoli, ambulanza bloccata dalla ‘monnezza’ durante soccorso (FOTO) (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ambulanza bloccata dalla “monnezza”. E’ raccapricciante la FOTO pubblicata dall’Associazione Nessuno Tocchi Ippocrate e relativa a un mezzo del 118 impegnato in una operazione di soccorso in via Cedroni, nella zone dei Quartieri Spagnoli a Napoli. L’episodio è accaduto giovedì sera, 3 settembre, intorno alle 21.30. L’ambulanza si stava divincolando nei vicoli stretti dei Quartieri quando, all’altezza di una curva si è ritrovata di fronte cumuli di spazzatura che hanno rallentato, e non di poco, il percorso dei sanitari. Un episodio che rimarca ancora una volta l’inciviltà di numerosi cittadini che creano mini-discariche a ... Leggi su anteprima24

