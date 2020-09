Morte Viviana Parisi e figlio: trovati nel bosco nuovi frammenti di Gioele (Di venerdì 4 settembre 2020) Continua l’attività investigativa sul giallo di Viviana Parisi e del piccolo Gioele, madre e figlio scomparsi il 3 agosto scorso dopo un incidente sulla A20 Messina-Palermo e ritrovati senza vita nelle campagne di Caronia. Proprio nel luogo della terribile scoperta si cercano nuovi elementi utili a risolvere il mistero sulla Morte della dj 43enne e del suo bimbo di 4 anni, e spunta una novità: trovati altri frammenti ossei ora al vaglio degli inquirenti. Caso Viviana Parisi, a Caronia trovati nuovi resti ossei Il giallo di Viviana Parisi e Gioele Mondello, madre e figlio di 43 ... Leggi su thesocialpost

