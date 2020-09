Migranti: nuovo sbarco, 70 clandestin, a Lampedusa, nell’hotspot 1.300 persone (Di venerdì 4 settembre 2020) Numerosi dei 70 Migranti naufraghi provengono dal Corno d'Africa, 19 sono le donne, e cinque i bambini. Sono 1.300 i Migranti presenti sull'isola Leggi su firenzepost

matteosalvinimi : ?? SBARCHI / 2 Altri 70 nuovi pagatori di pensione sbarcati a Roccella Jonica, Calabria. Avanti c’è posto, tutto sot… - LegaSalvini : +++ CROTONE, NUOVO SBARCO DI 61 MIGRANTI +++ - LegaSalvini : ++ LO SBARCO CHOC A LAMPEDUSA: ARRIVA UN BARCONE CON 450 MIGRANTI ++ Impossibile svuotare l'isola: quasi mille gli… - Teresat14547770 : Migranti: De Luca (Pd), indispensabile nuovo patto Ue - GuglielmoZambe2 : RT @GiancarloDeRisi: Nuovo mito dei radical shic, tatuaggi e canottiera d'ordinanza, superprotette dalla sinistra ci portano i migranti in… -

AGI - Agenzia Italia

Un migrante in fuga dal centro d'accoglienza Villa Sikania di Siculiana (Ag) è stato investito da un'auto ed è morto. Era un eritreo di 20 anni arrivato nella struttura ...Ogni cinque lampedusani c'è un immigrato. Basta questo rapporto a dare l'idea dell'emergenza in cui vive l'isola siciliana. Una situazione messa in luce dall'ispezione della task force della Regione S ...