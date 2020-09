Messi, un giorno da svolta. Il riepilogo di tutte le dichiarazioni (Di venerdì 4 settembre 2020) Fine del tormentone: Messi resta al Barcellona. Una tribolata telenovela durata dieci giorni, in cui si è detto di tutto, specialmente sul futuro della Pulce, che alla fine però sarà lo stesso di sempre: in blaugrana. “Resto perché non mi è stato permesso di andarmene e non sarei mai andato in tribunale contro il club che amo. Ma volevo andarmene”, ha riferito Messi, che quindi ha confermato quello che di fatto è stato un dietrofront, dettato dalla contingenza. Oggi dunque è stato scritto il capitolo finale di una storia iniziata immediatamente dopo ferragosto, quando cominciarono a circolare le prime voci sulla richiesta dell’argentino. Queste tutte le sue dichiarazioni di oggi: Il k.o. a Lisbona. “Dopo la sconfitta di Lisbona è stato molto ... Leggi su alfredopedulla

