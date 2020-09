Messi: «Quando ho comunicato la decisione alla famiglia è stato un dramma» (Di venerdì 4 settembre 2020) Lionel Messi, nella lunga intervista rilasciata a Goal, ha parlato anche del momento in cui ha comunicato la sua decisione alla famiglia Lionel Messi, nella lunga intervista rilasciata a Goal, ha parlato anche del momento in cui ha comunicato la sua decisione di andarsene alla famiglia. «Quando ho comunicato la mia volontà a mia moglie e ai miei figli è stato un dramma. Tutta la famiglia è scoppiata a piangere, i miei bambini non volevano lasciare Barcellona, non volevano cambiare scuole. Ho guardato oltre e volevo competere ai massimo livelli, vincere titoli, competere in Champions League. Puoi vincere o ... Leggi su calcionews24

