Macaulay Culkin, il bambino di “Mamma ho perso l’aereo” ha 40 anni: l’ironia su Twitter (Di venerdì 4 settembre 2020) Macaulay Culkin compie quarant’anni e fa sentire vecchi i “bambini” degli anni Novanta, com’è oggi il protagonista di Mamma ho perso l’aereo? Macaulay Culkin Fonte Foto: Twitter @IAmNobody2YouL’ex star prodigio di Mamma ho perso l’aereo ha ormai quarant’anni e sembrano molto lontani i tempi in cui era il bambino più famoso al mondo. La sua carriera inizia al fianco d Kevin Spacey in Il sogno del mare nel 1988 poi diventa una vera e propria star con film da protagonista come Mamma ho perso l’aereo, Mamma ho riperso l’aereo e Richie Rich, il ... Leggi su chenews

