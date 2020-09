L’offesa di Trump ai caduti: “Sono dei perdenti” (Di venerdì 4 settembre 2020) The Atlantic: «Si rifiutò di andare al cimitero della Prima guerra mondiale». La Casa Bianca: «Falso» Leggi su lastampa

