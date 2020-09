LIVE – Olimpia Milano-Brescia 24-12, Supercoppa A1 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di venerdì 4 settembre 2020) AX Armani Exchange Milano e Germani Brescia scendono sul parquet in occasione della terza giornata del gruppo A della Supercoppa 2020 di Serie A1. I ragazzi di Messina sono in vetta con tre successi frutto del debutto anticipato, i meneghini dominato ogni incontro e vuole ripetersi contro la Leonessa. Dal canto suo la compagine di Esposito è ancora imbattuta grazie alla vittorie di misura ottenute su Cantù e Varese. La palla a due del confronto è stata fissata per le ore 17.00 di venerdì 4 settembre. SEGUI IN DIRETTA CREMONA-REGGIO EMILIA SEGUI IN DIRETTA VARESE-CANTÙ SEGUI IN DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA-VIRTUS BOLOGNA IL REGOLAMENTO DELLA Supercoppa 2020 RISULTATI E CLASSIFICHE ... Leggi su sportface

LeonessaBrescia : Riscaldamento in corso al Forum ? Per il terzo atto della @Eurosport_IT Supercoppa 2020 le sorti della Germani in… - fabiocavagnera : Dalle ore 17 LIVE con noi per Olimpia Milano vs Brescia. Diretta testuale con tutti i commenti dal Forum d'Assago - OlimpiaMiNews : Dalle ore 17 LIVE con noi per Olimpia Milano vs Brescia. Diretta testuale con tutti i commenti dal Forum d'Assago - AlessandroMagg4 : Dalle ore 17 LIVE con noi per Olimpia Milano vs Brescia. Diretta testuale con tutti i commenti dal Forum d'Assago - LegaBasketA : RT @LeonessaBrescia: ?? GAMEDAY ?? ?? @OlimpiaMI1936 ?? @Eurosport_IT Supercoppa 2020 ?? Round 3?? ? Ore 17.00 ?? Mediolanum Forum ?? Via Giusepp… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Olimpia LIVE SUPERCOPPA - Olimpia Milano, al Forum la Germani Brescia (primo quarto)

Gara importante questa della terza giornata del girone A della Supercoppa italiana che al Forum di Assago vede scendere in campo, ancora senza pubblico per le note vicende, L'AX Exchange Milano contro ...

LIVE SUPERCOPPA - Olimpia Milano, al Forum la Germani Brescia

Gara importante questa della terza giornata del girone A della Supercoppa italiana che al Forum di Assago vede scendere in campo, ancora senza pubblico per le note vicende, L'AX Exchange Milano contro ...

Gara importante questa della terza giornata del girone A della Supercoppa italiana che al Forum di Assago vede scendere in campo, ancora senza pubblico per le note vicende, L'AX Exchange Milano contro ...Gara importante questa della terza giornata del girone A della Supercoppa italiana che al Forum di Assago vede scendere in campo, ancora senza pubblico per le note vicende, L'AX Exchange Milano contro ...