Le allergie potrebbero ‘proteggere’ dal coronavirus (Di venerdì 4 settembre 2020) Secondo uno studio italiano le allergie potrebbero proteggere dalle forme più gravi di coronavirus. Questo per la risposta immunitaria dei pazienti in questione. Secondo uno studio italiano condotto negli ospedali del Nord Italia, le allergie potrebbero proteggere dal coronavirus. Non si parla di una sorta di immunità, ma del fatto che i soggetti allergici sarebbero meno soggetti a forme gravi di infezione da Covid. Le allergie possono proteggere dal coronavirus? Lo studio è stato condotto su un campione di cinquecento pazienti che tra il mese di marzo e quello di aprile sono stati ricoverati nei principali ospedali del Nord Italia, la parte della penisola più colpita dal’emergenza sanitaria. I risultati ... Leggi su newsmondo

Gli allergici hanno meno probabilità di sviluppare la forma grave di COVID-19

Soffrire di allergia sembra offrire una sorta di "scudo protettivo" dalla forma grave della COVID-19, l'infezione provocata dal coronavirus SARS-CoV-2. A determinarlo un team di ricerca italiano guida ...

