Italia, Mancini: “Importante il gioco espresso, il pari non ci condiziona” (Di venerdì 4 settembre 2020) L'Italia si ferma sul pari contro la Bosnia-Erzegovina. Stefano Sensi salva gli azzurri dopo lo svantaggio firmato da Edin Dzeko. La Nazionale esordisce con un pari nella Nations League.LE PAROLE DI ManciniIl Commissario Tecnico Roberto Mancini commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Rai Sport: "E' importante che la squadra abbia giocato. Il pari non ci cambia. Cambieremo qualche giocatore contro l'Olanda. Domani faremo le valutazioni. Chiellini? Avevamo paura che avesse un problema. Per fortuna è tutto ok". Italia, Mancini: “Importante il gioco espresso, il pari non ci condiziona” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

