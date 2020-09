In Tony Hawk' s Pro Skater 1 + 2 le scuole sono chiuse causaCoronavirus

In Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 le scuole sono chiuse causa...Coronavirus (Di venerdì 4 settembre 2020) Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 è un gioco dedicato allo skateboard, quindi nessuno fa caso se gli edifici che contornano gli scenari sono aperti o meno. Tuttavia qualcuno si è reso conto che uno degli stage ambientati in un cortile di una scuola ha gli edifici chiusi proprio a causa del Coronavirus.Il remake dello stage scolastico di Tony Hawk's Pro Skater 1 ha una bacheca aggiornata che svela perché non ci sono studenti in giro. Anche se il virus non viene mai nominato, gli striscioni augurano agli studenti e alle loro famiglie "buona salute e sicurezza in questo momento difficile". "Con l'aiuto della nostra community stiamo lavorando per ritornare alla normalità entro quest'autunno".L'epidemia di Covid-19 ha senza dubbio ... Leggi su eurogamer

