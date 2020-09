Il Pil affonda, ma il capo di gabinetto del Mef è in tour con la sua band, tra concerti e incendi (Di venerdì 4 settembre 2020) Certo che ce n’è di gente strana nelle poltrone che contano… Tra questi c’è Luigi Carbone, napoletano, classe 1964, capo di gabinetto del ministero dell’Economia, cioè colui che – tra i tanti delicati compiti – ha quello di vigilare sui nostri conti pubblici e sui singoli provvedimenti che toccano le tasche degli italiani. Perché si parla di lui, ora? Non è di certo la prima volta. Luigi Carbone, infatti, era balzato agli onori della cronaca in piena emergenza coronavirus. Perché nonostante l’estate 2020 – causa pandemia – ha visto l’annullamento di gran parte dei concerti in Italia, il nostro capo di gabinetto è riuscito comunque a portare avanti il proprio tour musicale lungo ... Leggi su ilparagone

Agenzia_Ansa : Affonda l'economia #Usa, il #pil del secondo trimestre registra un -31,7%. Il dato è però migliore delle attese deg… - RomaPoliticaIT : RT @RomaPoliticaIT: Crollano Pil e occupazione. Rampelli (FdI): “L’economia italiana affonda. Conte ha fallito” - RomaPoliticaIT : Crollano Pil e occupazione. Rampelli (FdI): “L’economia italiana affonda. Conte ha fallito” - vinci3375 : RT @AleGuerani: Per esempio il giovane disoccupato, lui ha tempo di aspettare al Pronto Soccorso, il manager no che fra un'ora ha una video… - ArturoCamion : RT @AleGuerani: Per esempio il giovane disoccupato, lui ha tempo di aspettare al Pronto Soccorso, il manager no che fra un'ora ha una video… -

Ultime Notizie dalla rete : Pil affonda Affonda l'economia Usa, pil secondo trimestre -31,7% Agenzia ANSA Confindustria: stop licenziamenti non aiuta la ripresa

Le misure messe in campo dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid non delineano “ancora una risposta adeguata alle esigenze congiunturali e a quelle di ripresa e di crescita” del Paese, la cui t ...

Brexit, consumi e servizi affondano il Pil: ecco perché la Gran Bretagna ha pagato più cara la crisi del covid

La pandemia è uguale per tutti, ma per qualcuno è più uguale: almeno se parliamo degli effetti negativi del covid-19 sulle principali economie globali. A indossare la maglia nera, secondo l’Ocse, è la ...

Le misure messe in campo dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid non delineano “ancora una risposta adeguata alle esigenze congiunturali e a quelle di ripresa e di crescita” del Paese, la cui t ...La pandemia è uguale per tutti, ma per qualcuno è più uguale: almeno se parliamo degli effetti negativi del covid-19 sulle principali economie globali. A indossare la maglia nera, secondo l’Ocse, è la ...