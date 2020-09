Il Padrino-Parte III tornerà in sala in versione rieditata (Di venerdì 4 settembre 2020) Il Padrino-Parte III tornerà al cinema a Dicembre in versione rieditata e con un finale diverso: “Una conclusione più appropriata della saga”, afferma Coppola “Quando pensavo di esserne fuori… mi costringono a tornare!”: potremmo riassumere così, con una battuta del protagonista Michael Corleone (Al Pacino), la decisione del regista Francis Ford Coppola di riportare al cinema, in versione rieditata e con un finale diverso, Il Padrino-Parte III ultimo movimento del trittico dedicato alla famiglia mafiosa dei Corleone, nato da un romanzo del co-sceneggiatore Mario Puzo: “Si tratta di un riconoscimento al titolo preferito da me e da Mario e alle nostre intenzioni originali“, ha detto ... Leggi su zon

