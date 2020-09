Georgina Rodriguez ops, gaffe a Venezia: il dettaglio non sfugge (Di venerdì 4 settembre 2020) Piccolo incidente e gaffe che viene subito notata, quella della splendida compagna di Cristiano Ronaldo a Venezia: il dettaglio non passa inosservato Georgina Rodriguez (fonte foto: GettyImages)La meravigliosa modella e showgirl Georgina Rodriguez, compagna del noto calciatore Cristiano Ronaldo, è la protagonista di una piccola gaffe che non è sfuggita all’occhio attento dei fotografi in quel di Venezia, in occasione della Mostra del Cinema. Non poteva mancare la splendida Georgina ad uno degli eventi più importanti legati al mondo dello spettacolo, arrivato alla 77sima edizione. Un’edizione, questa, molto particolare poiché svolgendosi al tempo del Coronavirus ... Leggi su chenews

RaiNews : 'Ho lavorato di istinto, 'The human voice' per me è stato un esperimento di libertà' #PedroAlmodóvar #Venezia77 - Gazzetta_it : Da Sanremo a Venezia, la vita da superstar di Georgina 'l'italiana' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Da Sanremo a Venezia, la vita da superstar di Georgina 'l'italiana' - PaulinoDy10 : RT @alessioJj_: Mettono in discussione la bellezza di Georgina Rodriguez e in faccia hanno la Salerno Reggio Calabria ???? - acdicerbo : Ultimo tema:Georgina Rodriguez che 'non è niente di che'. Ci sono più sommelier su Twitter che in tutte le Langhe, mah -

Stefano De Martino con la nuova fidanzata Fortuna in mini crociera. Chi è lei

Stefano De Martino sembra aver trovato una nuova fidanzata. L’ex marito di Belen Rodriguez è stato sorpreso mentre se la spassava assieme a una nuova misteriosa ragazza, Fortuna, con cui ha fatto una ...

